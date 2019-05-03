МИД обвинил США в неприкрытом посягательстве на суверенитет Кубы

Российский МИД решительно осудил отмену моратория на действие американского закона Хелмса-Бэртона, который касается экстерриториального применения санкций против Кубы, обвинив Вашингтон в неприкрытом посягательстве на суверенитет Гаваны.

«Применение Белым домом нелегитимных санкционных мер в отношении иностранных экономоператоров, работающих на Кубе и использующих национализированную собственность, является еще одним вопиющим свидетельством ужесточения антикубинской блокады, неприкрытым посягательством на суверенитет не только самой Кубы, но и государств, активно сотрудничающих с этой страной, в число которых входят, в частности, союзники США», – говорится в заявлении на сайте МИД России.

Ведомство отмечает, что США девальвируют демократические принципы, отрицают нормы международного права и «откровенно пренебрегают пропагандируемыми ими же ценностями», чиня препятствия странам, которые проводят самостоятельный курс.

«Вновь подчеркиваем: применяемые Вашингтоном методы шантажа и давления абсолютно незаконны. Призываем все ответственные силы встать на защиту Устава ООН и международного права, чтобы совместно положить конец антикубинской блокаде», – заявил российский МИД.

В середине апреля США ограничили размер денежных переводов на Кубу и расширили санкционный список организаций, связанных с кубинскими властями.