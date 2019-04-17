США ввели жесткие санкции против Кубы и Венесуэлы

Вашингтон ввел санкции против Центробанка Венесуэлы, а также ограничил размер денежных переводов на Кубу и расширил санкционный список организаций, связанных с кубинскими властями, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

«Я рад объявить о новых санкциях в отношении Центрального банка Венесуэлы, призванных ограничить американские транзакции с этим банком и запретить ему доступ к долларам США», – передает слова Болтона ТАСС.

Он рассказал также о новых санкциях против Кубы.

В частности, власти США восстановили ограничения на размер денежных переводов на Кубу в 1 тыс. долларов на человека в квартал. Также расширен санкционный список организаций, в который входят связанные с властями Кубы компании.

Речь идет в том числе об авиакомпании Aerogaviota Airline, передает РИА «Новости».

«Мы также объявляем о том, что министерство финансов внесет изменения с целью ограничить поездки на Кубу не по семейным делам», – сказал Болтон.

По его словам, новые меры помогут «увести американские доллары у режима Кубы, у его военных и служб безопасности, которые контролируют туристическую отрасль Кубы».

Кроме того, указал Болтон, США вводят санкции против никарагуанского банка Bancorp и сына президента страны Даниэля Ортеги.

Ранее в Госдепе заявили, что граждане США могут подать до 200 тыс. исков к Кубе на общую сумму в десятки миллиардов долларов в связи с национализацией собственности.

В марте США заявляли о наращивании экономического давления на Кубу из-за «усиления роли» их военных и разведки в Венесуэле.