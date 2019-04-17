Американцы получили возможность потребовать от Кубы десятки миллиардов долларов

Граждане США могут подать до 200 тысяч исков к Кубе на общую сумму в десятки миллиардов долларов в связи с национализацией собственности, заявила помощник госсекретаря США Кимберли Брайер.

«Мы полагаем, что объем этих (исков) где-то восемь миллиардов долларов. Последняя оценка была в 1996 году, когда был введен закон, что может быть до 200 тысяч неподтвержденных заявлений. Поэтому объем (исков) может составить десятки миллиардов долларов», – сказала Брайер, передает РИА «Новости».

В среду госсекретарь Майк Помпео заявил, что США не будут продлевать действие исключения для положения закона Хелмса-Бертона, которое предусматривает возможность подачи исков против Кубы и иностранных компаний в связи с собственностью, изъятой после революции 1959 года у граждан США, говорится в сообщении. Отмечается, что эти меры были приняты после обвинений Кубы со стороны Вашингтона в поддержке Венесуэлы, президента которой США не признают легитимным.

Между тем, как передает ТАСС, свое несогласие в связи с санкциями США против Кубы выразили Евросоюз и Канада, заявив, что будут вместе защищать свои финансовые интересы.

«ЕС и Канада считают экстерриториальное применение односторонних мер в отношении Кубы противоречащим международному праву. Мы преисполнены решимости работать вместе для защиты интересов наших компаний в рамках ВТО и путем запрещения приведения в исполнение или признания иностранных судебных решений», – говорится в заявлении.

В марте США заявляли о наращивании экономического давления на Кубу из-за «усиления роли» их военных и разведки в Венесуэле.

В апреле с угрозами в адрес Кубы выступил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.