США собрались усилить экономическое давление на Кубу

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон намерен усилить экономическое давление на Кубу из-за «усиления роли» их военных и разведки в Венесуэле.

«Роль Кубы в узурпации демократии и разжигании репрессии в Венесуэле ясна. Вот почему США продолжат накладывать финансовые ограничения на вооруженные силы и разведку Кубы. Демократические государства региона должны осудить режим Кубы», – передает его слова РИА «Новости».

На прошлой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не исключает военной агрессии США против Венесуэлы, Кубы и Никарагуа.

О подготовке американской интервенции говорил и секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

Позже спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс предположил, что Лавров на самом деле не верит в возможность военной агрессии США против Венесуэлы.