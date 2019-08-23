Самолет Hawaiian Airlines аварийно сел на Гавайях, есть пострадавшие

Самолет американской компании Hawaiian Airlines, следовавший из Окленда в Гонолулу, совершил экстренную посадку на Гавайях из-за задымления на борту, семь пассажиров были госпитализированы.

Как передает CNN, пострадавшие, среди которых двое детей, были доставлены в больницы с проблемами с дыханием, их жизни вне опасности.

Дым в салоне самолета, в котором находились 184 пассажира и семь членов экипажа, появился за 20 минут до приземления. Командир судна принял решение об экстренной посадке, передает ТАСС.

О причинах задымления в авиакомпании пока не сообщили.

Напомним, 5 июля рейс из Нью-Йорка в Лондон экстренно сел в Бостоне из-за возгорания.

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