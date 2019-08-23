«Спартак» уступил «Браге» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы

Российский футбольный клуб «Спартак» на выезде уступил португальской «Браге» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.

Встреча на арене Estadio Municipal завершилась со счетом 0:1 в пользу португальской команды. На 74-й минуте мяч забил нападающий «Браги» Рикарду Орта, передает ТАСС.

Лучшим результатом «Браги» в чемпионате Португалии является второе место в сезоне-2009/10. Главным успехом на международной арене – выход в финал Лиги Европы в 2011 году, где команда уступила соотечественникам из «Порту» – 0:1.

Ответная встреча состоится 29 августа в Москве, начало – 20.15. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в групповой этап Лиги Европы.

Суммарный коэффициент России в таблице УЕФА составляет 42,716 балла, Португалии – 41,649 балла. Шестое место, которое на данный момент занимает Россия (Португалия на 7-м месте), позволит по итогам стартовавшего сезона заявить на сезон-2021/22 шесть клубов в еврокубки – по три в Лигу чемпионов и Лигу Европы.

Накануне «Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в матче квалификации Лиги чемпионов.