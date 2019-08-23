Михалков: России стоит расширять географию проведения фестиваля «Таврида – АРТ»

«Это замечательное начало для российской творческой молодежи», – заявил газете ВЗГЛЯД режиссер Никита Михалков о фестивале «Таврида – АРТ». В рамках события он пообщался с его участниками. По мнению Михалкова, такой фестиваль должен проходить в каждом российском регионе.

Режиссер Никита Михалков отметил значение фестиваля «Таврида – АРТ». По его мнению, такие фестивали играют большую роль, и России стоит расширять географию их проведения. «Это совершенно потрясающее мероприятие на федеральном уровне. Но оно должно работать в каждом регионе. «Точечной инъекции» недостаточно, она не решает проблемы российской творческой молодежи», – считает Михалков.

По словам режиссера, это необходимо для того, чтобы ребята оставались у себя в регионе, «к ним приезжали другие, и был постоянный обмен, «пульсирующая структура». «Нужно пытаться дать молодым творцам находить утешение у себя дома. Тогда это будет реальная системная работа с молодежью», – считает режиссер.

«Таврида – АРТ» – первый в России фестиваль творческих сообществ, который соберет на одной площадке порядка 45 тыс. человек. Фестиваль объединяет все направления искусства и является самой большой в стране площадкой для кастингов и возможностей самореализации для творцов.

Ядром фестиваля являются восемь арт-кварталов – творческих пространств под открытым небом, посвященных различным направлениям культуры и искусств. В них участники живут и творят, посещают мастер-классы и встречи с заслуженными деятелями культуры, создают проекты и получают поддержку. Арт-кварталы – «Арт», «Народная», «Музыка», «Кино&Театр», «Танцы», «КВН», «Лайф», «Добро».

В дни основной программы с 23 по 25 августа «Таврида» впервые откроет свои двери для всех неравнодушных к искусству, а на главной сцене выступят ведущие артисты России вместе с начинающими исполнителями. В эти дни площадка превратится в фестиваль фестивалей.