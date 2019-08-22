В Польше от удара молнии погибли четыре человека

В Польских Татрах молния убила четырех человек, в том числе двух детей.

В Татрах 22 августа прошел неожиданный сильный ливень с грозой. Молния попала в цепь, по которой туристы взбираются на гору Гевонт, где установлен крест. От удара погибли четыре человека, еще почти 90 человек были ранены, сообщает RT со ссылкой на «Польское радио».

В больницу были доставлены с легкими травмами 89 пострадавших. На месте происшествия продолжается спасательная операция на месте, вскоре туда прибудет премьер страны Матеуш Моравецкий. Россиян среди пострадавших нет, уточнили в российском посольстве в Польше, передает РИА «Новости».

Ранее на кубинском пляже от удара молнии погибли пять человек, в том числе трое несовершеннолетних.