Пять человек погибли от удара молнии на кубинском пляже

От удара молнии на пляже провинции Маябеке на Кубе погибли пять человек.

Молнией убило трех несовершеннолетних и двух взрослых, еще одного подростка госпитализировали, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание Granma

Отмечается, что Куба подвержена ударам молний больше, чем любая другая страна в мире. В провинции Маябеке подобные случаи не являются редкостью, особенно часто они случаются в период с мая по октябрь, когда начинается сезон ураганов.

Ранее в афинском Акрополе четыре человека пострадали от удара молнии.