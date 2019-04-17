Четыре человека пострадали в афинском Акрополе из-за удара молнии

В афинский Акрополь ударила молния, в результате чего пострадали четыре человека, сообщается на сайте newsit.gr.

Около 16 часов (время идентично с московским) молния повредила молниеотвод и ударила возле будки охранников рядом с Эрехтионом, передает РИА «Новости».

В результате происшествия два смотрителя и два туриста получили ранения. На место прибыли бригады скорой помощи и госпитализировали пострадавших.

Отмечается, что в последние несколько часов в Аттике идут грозы, а местами выпадает град.

Генеральный секретариат гражданской защиты обратился к гражданам с призывом избегать в такую непогоду поездок без необходимости.