Один из обвиняемых в изнасиловании полицейский отправлен под домашний арест

Ленинский суд Екатеринбурга отправил под домашний арест одного из трех полицейских, обвиняемых в групповом изнасиловании девушки.

Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда, передает «Интерфакс».

Кроме того был продлен срок задержания второго подозреваемого до 48 часов, а мера пресечения третьему полицейскому еще избирается.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге трое сотрудников полиции обвиняются в изнасиловании женщины. После задержания подозреваемых в Свердловскую область были направлены сотрудники главного управления собственной безопасности МВД.