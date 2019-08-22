Захарова заявила о критической ситуации со свободой СМИ на Украине

На Украине сложилась критическая ситуация с безопасностью журналистов и свободой слова, несмотря на заявления властей об обратном, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Ситуация со свободой СМИ, безопасностью журналистов в этой стране продолжает оставаться просто критической. Молчание на этот счет международного сообщества придает официальному Киеву уверенности в безнаказанности своей политики репрессий в отношении сотрудников СМИ, тотальной зачистки информационного пространства», – передает ее слова ТАСС.

Дипломат отметила, что заявления новых властей Украины носили «демократический характер, с уважением к принципам и свободам», которые разделяют страны Европы и в целом международное сообщество.

«Но, к сожалению, на деле, «на земле», как говорят эксперты, ничего не меняется в лучшую сторону. По крайней мере, эта динамика точно не заметна», – отметила Захарова.

Официальный представитель МИД добавила, что Киев борется со свободой СМИ не только в своей стране, пропаганду пытается распространить и на Россию «при понимании западных кураторов, непосредственном содействии внешних игроков».

Россия неоднократно указывала международным организациям на проблемы СМИ на Украине.