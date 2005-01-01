Захарова показала ОБСЕ нападение на журналистов «Дождя» в Киеве

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя реакцию представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира на инцидент с офисом газеты «Коммерсант» в Екатеринбурге, предложила также обратить внимание на нападение украинских националистов на российских журналистов в Киеве.

«Пока «большое беспокойство» ОБСЕ вызывает офис «Коммерсанта» в Екатеринбурге, на Украине журналисты «Дождя» познакомились с украинскими националистами. Видео отправим господину Дезиру. Чтобы беспокойство его не покидало», – написала она в своем Facebook.

Так она отреагировала на заявление Дезира, который «выразил обеспокоенность» в связи с разгромом офиса «Коммерсанта» в Екатеринбурге.

Захарова прикрепила к своему сообщение видео прямого эфира телеканала «Дождь». Журналист, работавший возле ЦИК Украины в Киеве, попытался взять комментарий у находившегося рядом украинца, однако тот, узнав, что перед ним российский журналист, начал оскорблять россиянина и выталкивать его с площади.

Мы не можем дать прямую ссылку на видео из-за нецензурной брани, которую при этом использовал украинец.

Ранее Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) заявил о вмешательстве в деятельность СМИ на выборных участках во время президентских выборов. Была упомянута в том числе ситуация с журналистом «Дождя».

«Молодые мужчины на площади перед Центральной избирательной комиссией не дали возможности журналисту российского телеканала «Дождь» снять сюжет, обвинив его в искажении фактов и грубо вытолкав с площади» – сообщили в НСЖУ.