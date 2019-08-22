Родина российского триколора отметит День флага концертом и ярмаркой

«На берегу реки Оки рядом с селом Дединово установлена стела в память о корабле «Орел», на флагштоке которого впервые был поднят российский триколор. Тут сохранился рукотворный канал, созданный в 1669 году для спуска на воду первого российского судна», – заявил газете ВЗГЛЯД активист Александр Лагутин, рассказывая о программе праздничных мероприятий в подмосковном Дединово ко дню государственного флага России.

«Село Дединово – это родина российского государственного флага. 350 лет назад в этот день бело-сине-красный триколор впервые был поднят на флагштоке корабля «Орел», первого русского парусного судна», – напомнил председатель подмосковного регионального отделения Российского союза сельской молодежи Александр Лагутин.

«И сегодня, в честь Дня государственного флага, в Дединово пройдут праздничные мероприятия. Состоится музыкальный и танцевальный концерт, посвященный празднику, откроет свою работу ярмарка сельскохозяйственной продукции. Местные фермеры не только предложат гостям плоды своего труда, но и организуют развлекательную программу, катание на лошадях и другие активности на свежем воздухе», – отметил собеседник.

По его словам, на празднике ожидается около трех тысяч человек. Место торжественных мероприятий, берег реки Оки у села Дединово, выбрано не случайно – здесь установлена стела в память о корабле «Орел». Непосредственно в этом месте сохранился рукотворный канал, созданный руками местных жителей в 1669 году для постройки и спуска на воду первого российского судна.

«Основная программа мероприятий начнется в 13.30 по московскому времени и продлится до половины пятого вечера», – заключил Александр Лагутин.

Напомним, отношение граждан России к государственным символам страны улучшилось.

Согласно недавнему опросу ВЦИОМа, 85% опрошенных испытывают гордость, восхищение или симпатию, когда слышат государственный гимн. Еще 84% гордятся, когда видят государственный флаг и государственный герб (80%).

В Москве с 22 по 25 августа также пройдут мероприятия, посвященные Дню флага России. На площадках города будут организованы флешмобы, квесты и концерты. 24 августа состоится митинг-концерт «Герои рядом с нами».

22 августа отмечается День Государственного флага Российской Федерации в соответствии с указом президента от 20 августа 1994 года «в связи с восстановлением 22 августа 1991 года исторического российского трехцветного государственного флага».

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об истории появления первого государственного флага России.