Пушков оценил выдвинутые Европой условия возврата России в G8

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал выставленные лидерами Франции и Германии условия возвращения России в G8, указав на неправомерность их требований.

Пушков написал в Twitter, что «попытки выставить России условия для возвращения в G8 неправомерны по определению».

По его словам, если страны «большой семерки» собираются остаться в нынешнем составе, без России и Китая, то это их выбор.

«Но ей (G7) следует понять: выставление условий России – плохая политика», – заключил сенатор.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что выступает за возвращение России в G8. Также он согласился с предложением французского лидера Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году.

Между тем во Франции условием воссоздания G8 считают прогресс в урегулировании кризиса в Донбассе.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что прогресс в реализации Минских соглашений еще слишком мал для возвращения к «Большой восьмерке», с ней согласился и премьер Великобритании Борис Джонсон.

Президент Украины Владимир Зеленский указал, что не видит причин для возвращения России в G8, так как с марта 2014 года «ничего не изменилось».

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