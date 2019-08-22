Россиянина в Армении заподозрили в убийстве криминального авторитета

Полицейские Армении заподозрили россиянина в убийстве в Ереване криминального авторитета Андраника Арутюняна, известного как Андик Массивский.

Арутюнян застрелили 2 июля во дворе района Нор-Норк на окраине армянской столицы. Было возбуждено дело по статьям «убийство» и «незаконное хранение и ношение оружия», максимальная санкция которых предусматривает лишение свободы сроком на 15 лет. Глава полиции Армении Валерий Осипян заявлял, что убийство Арутюняна было заказным.

В полиции республики сообщили, что «убийство совершил 32-летний гражданин России». «Ему оказывал содействие 50-летний житель Еревана, который уже задержан», – передает РИА «Новости» сообщение армянских правоохранителей.

В настоящее время ведется поиск подозреваемого и орудия преступления.

Летом прошлого года в Армении были задержаны четверо россиян, которые, как сообщалось, работали телохранителями криминального авторитета Артура Асатряна («Дон Пипо»).