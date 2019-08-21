Восемь детей скончались за месяц в «Доме с маяком» из-за отсутствия лекарств

За месяц скончались восемь тяжелобольных детей из-за отсутствия необходимых лекарств, которые не зарегистрированы в России, сообщила директор благотворительного фонда «Дом с маяком» Лида Мониава. Она подчеркнула, что необходимо обеспечить регулярные поставки препаратов и зарегистрировать их в России.

«Наш список каждый день меняется, дети умирают, появляются новые пациенты. За этот месяц умерли восемь детей из нашего списка, которые ждали этих лекарств. Родители будут продолжать нелегально покупать эти препараты, до октября дети не перетерпят, эти препараты невозможно отменять», – приводит ее слова «Интерфакс»

Ранее сообщалось, что поставки в Россию иностранных наркотических и психотропных препаратов, которые не зарегистрированы на территории страны, должны начаться в октябре.