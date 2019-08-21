Иностранные наркотические и психотропные препараты для детей завезут в Россию

В Россию начнут ввозить иностранные наркотические и психотропные препараты по числу нуждающихся детей и взрослых, к октябрю планируется завезти не менее 10 тыс. упаковок лекарств, сообщили в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой.

«Ввоз будет осуществлять ФГУП «Московский эндокринный завод». Также поправки в закон предусматривают порядок учета таких препаратов и их дальнейшее использование, возможность получить качественное обезболивание всем нуждающимся и право врачам, не боясь ответственности, назначать такие незарегистрированные препараты больным, так как отсутствие препаратов в клинических протоколах, Госреестре лекарственных средств не дает возможность врачам их рецептурно выписывать», – цитирует сообщение РИА «Новости».

В ведомстве добавили, что правительство поручило Минздраву и территориальным органам власти выявить степень потребности препаратов, которые не производятся или не зарегистрированы в России. Таким образом, будут осуществляться поставки диазепама, фенобарбитала, медозалама, в формах, которые не производятся в России, а также препарата клобазам, говорится в сообщении секретариата, передает ТАСС.

Ранее в Москве была задержана сотрудниками таможни из отдела по борьбе с контрабандой наркотиков мать больного ребенка, которая получила на почте посылку с незарегистрированным в России препаратом от судорог. После этого в Кремле призвали решить ситуацию с ввозом в Россию сильнодействующих препаратов.