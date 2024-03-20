ЕС экономическими методами, но сугубо из политических соображений блокирует импорт зерна из РФ. В краткосрочной перспективе это, вероятно, обрадует европейских фермеров, но в долгосрочной – расстроит европейских потребителей.3 комментария
В Петербурге школьники насмерть забили прохожего в центре города
В Санкт-Петербурге в саду Сан-Галли на Лиговском проспекте два 15-летних школьника избили 48-летнего мужчину, который скончался от полученных травм, сообщили СМИ.
По версии следствия, подростки избили мужчину без видимой причины. Один из них признался, что инициатором нападения был его 15-летний товарищ – девятиклассник с гражданством Узбекистана, – который спровоцировал конфликт, утверждая, что мужчина оскорбил его мать, передает «Фонтанка».
В отношении подростков возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть». Один из них воспользовался 51-й статьей Конституции РФ и отказался давать показания. Ход расследования поставлен на контроль прокуратурой.
Отмечается, что с ним был еще и еще один 13-летний подросток, которого после допроса отпустили.
О нападении погибший сам сообщил в экстренную службу, уточнив, что у него ничего не похитили. Он успел рассказать о незнакомцах, которые избили его в саду Сан-Галли на Лиговском проспекте и сбежали. К приезду полицейских мужчина был уже мертв.
Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае задержали двоих подростков, избивших инвалида.