Ученые раскрыли тайну Озера Скелетов

Исследователи из Индии, США и Европы установили происхождение человеческих останков, найденных на берегах высокогорного ледникового озера Рупкунд в Гималаях, которое известно как Озеро Скелетов.

В 1942 году в индийском штате Уттаракханд были обнаружены останки более 500 человек, ученые полагали, что все люди погибли во время одной катастрофы. Однако анализ ДНК 72 человек показал, что скелеты принадлежат минимум тем генетически отличным друг от друга группам людей, которые оказались на берегу озера в разные периоды. В двух случаях разница во времени между появлением останков составила тысячу лет, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на портал Phys.org.

«Мы были крайне удивлены происхождением скелетов Рупкунда. Наличие людей с предками из восточного Средиземноморья говорит о том, что озеро было не просто интересно местным жителям, но и привлекало посетителей со всего мира», – рассказал автор исследования Эдаоин Харн из Гарвардского университета.

В ходе исследования было установлено, что 23 скелета из 38 принадлежат выходцам из современной Индии, 14 – из Крита и Греции, еще один скелет характерен для представителя народов Юго-Восточной Азии.

Останки выходцев из Индии относятся к седьмому-десятому веку н. э., а двух других групп – к 17-20 векам. Ученые до сих пор не смогли понять, по какой причине на берегах водоема погибли более 500 человек, и что привело их туда.

Ранее на Филиппинах археологи обнаружили останки ранее неизвестного науке вида человека.