Путин заявил о способности России обойтись без Совета Европы

Президент Владимир Путин заявил, что если Россию не хотят видеть в Совете Европы, то она может и обойтись. По словам главы государства, Россия не рвется в организацию.

«Но тогда те люди, об интересах которых вы проявляете такую нежную заботу, не смогут обратиться в Европейский суд по правам человека. Не думаю, что это является лучшим способом строительства единой Европы от Лиссабона до Владивостока», – заявил Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с главой Финляндии Саули Ниинисте, передает РИА «Новости».

«Нам нужно относиться друг к другу непредвзято, объективно оценивать все, что происходит в наших странах, и искать вместе решение вопросов, которые представляют взаимный интерес, в том числе и в рамках европейских институтов», – подчеркнул глава государства.

21 августа Путин прибыл с визитом в Финляндию, одной из тем переговоров с главой Финляндии Саули Ниинисте стали возможные перспективы восстановления конструктивного диалога России и ЕС.