Путин назвал фальсификацией «мертвые души» в списках незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму

Президент России Владимир Путин назвал фальсификацией представление в Мосгоризбирком списков «мертвых душ» кандидатами в депутаты, которые впоследствии не были зарегистрированы.

«Мертвые души» в подписных листах кандидатов на выборах в Москве – не ошибка, а фальсификация», – передает слова Путина ТАСС.

Он добавил, что в России правоохранители реагируют на несанкционированные акции, как и в других странах. По его словам, те, кто нарушает законы – будут привлекаться к ответственности.

Путин также указал, что митинги за рубежом носят «более масштабный характер, чем в Москве», так как там речь идет и о погибших, и о тысячах пострадавших.

В понедельник Путин, находясь во Франции, прокомментировал ситуацию с акциями протеста в Москве. Он заявил, что они связаны с электоральным циклом. По его словам, никто не имеет право доводить ситуацию до беспорядков и нарушения закона. Также он указал на спокойный характер согласованных акций протеста.

Добавим, что Мосгоризбирком, ЦИК и суды внимательно рассматривали жалобы кандидатов на отказ в их регистрации на выборах. У так называемых независимых кандидатов выявлены многочисленные «мертвые души» в подписных листах. Так, Иван Кульнев стал «рекордсменом» в этом – у него в подписных листах нашли 70 умерших человек.