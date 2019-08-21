ЕС выступил против передачи Гренландии в аренду США

Представитель Европейской комиссии (ЕК) Наташа Берто сообщила, что ЕК не поддержала идею передачи Данией Гренландии в бессрочную аренду США.

«По проблеме Гренландии Еврокомиссия полностью принимает и поддерживает позицию, которая была выражена премьер-министром Дании и правительством Гренландии», – сказала Берто, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что администрация Дональда Трампа планировала предложить правительству Дании 600 млн долларов ежегодно за передачу автономии Гренландии.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что в администрации Трампа обсуждали возможность включения Гренландии в состав США. Позднее Трамп подтвердил интерес Вашингтона к покупке Гренландии.

Однако в Дании на это заявили, что остров не продается.

Гренландия – территория в составе Королевства Дания и с 2009 года имеет права широкой автономии, однако вопросы внешней политики и безопасности острова остаются под контролем Копенгагена.