Названы траты ФРГ на содержание войск США

Правительство ФРГ за последние семь лет потратило на содержание военных США в Германии 243 млн евро, говорится в ответе министерства финансов ФРГ на запрос депутата бундестага от Левой партии Бригитте Фрайхольд.

Из ответа ведомства следует, что 243 млн евро были израсходованы на пенсии для бывших сотрудников и эксплуатацию земельных участков и зданий. Еще сотни миллионов евро были направлены на строительство на американских базах. В итоге из 480 млн евро, которые были выделены правительством с 2012 по 2019 год на участие в строительстве военных объектов в странах НАТО, почти все деньги приходятся на США, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на dpa.

В документе также сказано, что сейчас в Германии находится около 35,7 тыс. американских солдат. Кроме того, по данным посольства США в ФРГ, на американских военных базах в Германии работают 17 тыс. американских и 12 тыс. немецких гражданских лиц.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп заставил страны НАТО заплатить США лишних 100 млрд долларов.

А посол США в Берлине Ричард Гренелл допустил возможность, что часть американских военных будет переведена из Германии в Польшу. Он связал это с нежеланием канцлера Ангелы Меркель повышать военные расходы на НАТО до 2% ВВП по требованию Вашингтона.

Однако в ФРГ отметили, что если США захотят вывести свои войска из Германии, то им придется забрать с собой и свое ядерное оружие.

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