На Урале и в Сибири обрушились цены на пшеницу

Урожай зерна 2019 года привел к обвалу цен на пшеницу на рынках Урала и Сибири, об этом говорится в анализе компании «ПроЗерно».

Пшеница 3 класса на прошедшей неделе на Урале стала дешевле на 300 рублей, стоимость тонны упала до 10 тыс. 625 рублей, передает «Интерфакс» со ссылкой на исследование.

В Сибири цена за тот же объем продукта упала до 9 тыс. 933 рублей. Цены на пшеницу 4 класса в Сибири сократились до 9 тыс. 33 рублей, наблюдается снижение и на Урале. Там этот показатель упал на 150 рублей, до 9 тыс. 813 рублей.

Отмечается, что такая же динамика просматривается в ценах на пшеницу 5 класса.

Эксперты «ПроЗерно» подчеркнули, что в регионах, где уборка урожая проходит давно, цены показывают рост.

В начале августа Росстат сообщил, что с начала 2019 года цены на черный хлеб в России выросли на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Минсельхозе отметили, что ситуация на рынке хлеба остается стабильной.