Титов заявил о провале попытки защитить бизнес от чиновников

Попытка уголовного преследования чиновников, препятствующих ведению законного бизнеса в России, провалилась, заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов, уточнив, что за полгода количество подобных дел сократилось почти на треть.

«В том, что касается уголовного преследования чиновников, препятствующих законному бизнесу, очевиден провал», – рассказал Титов РИА «Новости».

Так омбудсмен прокомментировал статистику уголовных дел за первое полугодие 2019 года, предоставленную главным информационно-аналитическим центром МВД. В документах указано, что число зарегистрированных преступлений по ст. 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности) за прошедшие шесть месяцев 2019 года сократилось на 31,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За указанный период было выявлено 25 лиц, совершивших правонарушения по данной статье, в суд при этом было передано с обвинительным заключением всего 12 дел.



«Изменить ситуацию, на мой взгляд, возможно только дав прокуратуре определенные процессуальные возможности. В частности, на мой взгляд, было бы полезно предоставить ей право направлять органам следствия обязательные к исполнению поручения о возбуждении дел по данной статье. Это увеличило бы число подобных дел и ускорило бы их расследование», – полагает Титов.

Однако, как указал бизнес-омбудсмен, число дел против предпринимателей, напротив, растет.

Так, за полгода было зарегистрировано 105,7 тыс. дел по статьям о мошенничестве (159 УК), что на 5,4% больше, чем за первое полугодие минувшего года. Число дел по преступлениям в сфере экономической деятельности (глава 22 УК) составило 25,9 тыс., увеличившись на 7,7%.

В апреле Титов предложил создать открытый реестр уголовных дел против предпринимателей.