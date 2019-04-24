Бизнес-омбудсмен высказался за создание открытого реестра уголовных дел против предпринимателей

Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил создать в России единый открытый реестр уголовных дел против предпринимателей, аппарат уполномоченного также предложил несколько поправок в законопроект о мобильной торговле.

«Нужно ввести реестр всех уголовных дел против предпринимателей, чтобы нашему обществу было известно, какие возбуждены уголовные дела, какие процессуальные действия по ним проводятся, сколько предпринимателей и других людей содержится в СИЗО до суда, какие экспертизы объявлены, в каких экспертизах отказано», – заявил Титов в ходе XIII Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей.

Он выразил уверенность, что раскрытие информации о ходе уголовных дел позволит усилить общественный контроль за особо резонансными делами против бизнесменов и положительно скажется на эффективности работы органов исполнительной власти в целом.

«[Уголовное давление на бизнес] остается очень серьезной частью нашей работы. Мы подвели итоги нашей деятельности в этом направлении, и надо сказать, что больше 30% – это обращения, связанные именно с уголовным преследованием. Таких обращений на федеральном уровне у нас 3876, сегодня одновременно в работе 326 обращений, которыми мы занимаемся», – рассказал участникам конференции уполномоченный.

По словам Титова, уполномоченным по правам предпринимателей в регионах поступило 3 тыс. 982 заявки с просьбой оказать содействие. Сейчас региональные бизнес-омбудсмены работают над 310 делами.

На конференции рассказали, что аппарат уполномоченного подготовил поправки к проекту о мобильной торговле, которые будут направлены в Госдуму ко второму чтению.

Рекомендации затрагивают установление разумных сроков для проведения торгов (60 дней), исключение пункта о праве органов местного самоуправления устанавливать дополнительные основания для отказа в размещении мобильных и нестационарных объектов на торговой площадке, отмены запрета на передачу прав по договору третьим лицам, продление договора на размещение вместо однократного предоставления, возмещение убытков, включая упущенную выгоду, и уточнение сроков в части приведения схем размещения в соответствие с требованиями закона.

«За последние 10 лет мы видим постоянное снижение числа проверок: в первую очередь во многом это результат надзорных каникул, которые реализуются несколько последних лет.

Большая работа также проводится Генеральной прокуратурой, которая некоторые проверки останавливает, плюс ко всему где-то происходит изменение законодательства. В принципе, мы видим, что число проверок реально сократилось за последние годы: плановых – в четыре раза, внеплановых – в два раза», – сказал советник уполномоченного по защите прав предпринимателей Леонид Анучин в ходе съезда.

При этом число штрафов и их размер не снижаются, отметил Анучин. По его словам, в 2019 году эти показатели и вовсе могут вырасти.

«Стоит отметить, что стало меньше зарегистрированных преступлений по экономическим статьям, в частности, по статье 159 УК РФ (мошенничество), а также снизилось количество людей в СИЗО по этому составу», – сказал Титов на заседании экспертного совета, посвященном обсуждению ежегодного доклада уполномоченного по уголовному преследованию бизнесменов, передает «Рапси».

«Огромное количество обращений связано с так называемым уголовным правом в гражданско-правовых отношениях как на федеральном уровне, так и на региональном. В первую очередь это происходит из-за гражданско-правового нигилизма правоохранителей. Здесь мы сталкивается с тем, что

многие следователи, дознаватели и иные участники уголовного процесса, к сожалению, не во всем разбираются, что касается экономических дел.

Кроме того, есть трудность с доктринальной неопределенностью и правоприменительной разнонаправленностью. Я имею в виду, что сама наука не дает четкого определения в отношении осуществления сделок, где уголовное производство, а где гражданское», - сказал он.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей по Омской области Юрий Герасименко в ходе съезда предложил дополнить УПК РФ нормой, которая запретит возбуждать уголовные дела по фактам совершения деяний в рамках неисполнения или ненадлежащего исполнения гражданско-правовых сделок, совершенных в письменной форме и не признанных судом недействительными.

«Если нет судебного решения, которое признает сделку ничтожной, возбуждать уголовные дела по данному факту не нужно»,

– отметил он.

Также Титов отметил, что на этапе следствия не применяется норма статьи 108 УПК, в соответствии с которой заключение под стражу не может быть применено в отношении подозреваемого или обвиняемого по экономическим преступлениям.

Общественный омбудсмен по защите прав предпринимателей, находящихся под стражей, Александр Хуруджи заявил, что проблема может быть связана с тем, что сфера деятельности, в которой совершены преступления, не признается следствием и судом предпринимательской.

«Я просто процитирую выдержку из постановления об избрании меры пресечения в отношении основателя Baring Vostok Майкла Калви. Суд указал, что инкриминируемые действия не совершены в сфере предпринимательской деятельности, поскольку по смыслу действующего законодательства такая деятельность не может быть основана на обмане либо злоупотреблении доверием», – привел пример омбудсмен.

Начальник управления по надзору за соблюдением прав предпринимателей Генеральной прокуратуры Алексей Пухов на конференции в свою очередь рассказал, с чем связано увеличение запланированных проверок в текущем году. Он отметил, что это произошло после отмены моратория на контрольно-надзорную деятельность.

Пухов также рассказал о работе прокуратуры с обращениями бизнесменов, отметив, что существует прямая линия с генпрокурором для бизнеса, туда поступает «несколько тысяч обращений и каждое четвертое удовлетворяется».

«Что касается контроля и надзора, не так много предпринимателей жалуется на нарушение порядка проведения проверок: нам поступило порядка 280 обращений по этому вопросу. Сейчас Агентство стратегических инициатив готовит по поручению президента единую платформу, куда будут стекаться жалобы на правоохранителей, то есть не на контролеров, а именно в области уголовного права», – сказал Пухов.

Эксперты отметили и число необоснованных требований к бизнесменам со стороны контрольно-надзорных органов. Так, по их мнению, предприниматель не должен отвечать за температуру воды в кране, за использование некультивированных грибов, за мангал в зале для питания и другие вещи, которых в списке более ста.