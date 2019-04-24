Бизнес-омбудсмен высказался за создание открытого реестра уголовных дел против предпринимателей

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24 апреля, среда  |  Последнее обновление — 20:11  |  vz.ru
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«Грязная нефть» дала Лукашенко возможность давить на Россию

Россия пустила «грязную» нефть по белорусскому нефтепроводу Фото: Vasily Fedosenko/Reuters
Белоруссия нашла еще один способ давления на Россию. Теперь Минск требует компенсацию за поставки некачественной нефти, которая испортила НПЗ и привела страну к многомиллионным убыткам. Сразу появились предположения, что сюжет с «грязной нефтью» неслучайно возник именно тогда, когда Москва и Минск снова поссорились. Так ли это на самом деле? Подробности...
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Ангеле Меркель поручат спасение единой Европы

Жан-Клод Юнкер не хочет отпускать Меркель на пенсиюФото: Geert Vanden Wijngaert/EPA/ТАСС
Канцлер Германии Ангела Меркель может пойти на повышение – то есть возглавить правительство Европейского союза. Хотя она и говорит о скором завершении политической карьеры, предположение насчет нового поста для Меркель сделал нынешний глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Увидим ли мы в ближайшие годы Меркель в роли канцлера единой Европы? Подробности...
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Трагедия французов напомнила о принадлежности России к Европе

Когда о помощи Нотр-Даму заявил президент России, он сделал это в формате делового предложенияФото: Francisco Seco/AP/ТАСС
Социологи решили выяснить, как граждане России восприняли пожар, чуть было не уничтоживший собор Парижской Богоматери. Результаты достаточно неожиданные: несмотря на разницу в мировоззрении, геополитическое противостояние и груз исторических обид, тех, кто призывает помочь Франции, больше, чем тех, кто хочет остаться в стороне. Но почему? Подробности...
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Чем Россия ответит на «сто тысяч тонн дипломатии» США

США вернулись к «политике авианосцев», которую проводили десятилетиямиФото: U.S. Navy/Mass Communication
Specialist 3rd Class Kenneth Abbate/Reuters
Заход в Средиземное море сразу двух американских авианосцев класса Nimitz, чего не происходило с 2016 года, является сигналом для Москвы. Об этом заявил посол США в России Джон Хантсман. Он предупредил, что каждый авианосец представляет собой «сто тысяч тонн международной дипломатии». Также в море находятся тысячи морпехов США, авиация и другие корабли. Как России отвечать на такую риторику? Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Россия приняла историческое решение для Донбасса

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Просто представьте себе, что мечта подавляющего большинства населения двух народных республик сбылась. Перейден рубеж, началась новая эпоха для людей, которые уже сегодня ощутили себя гражданами России. Подробности...

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Газ в обмен на поцелуи

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Главной проблемой нового президента Украины станет экономика. Экономика самой бедной страны Европы. И в этом смысле для украинцев не изменится ровным счетом ничего. Нет ни одной причины, по которой украинской экономике может стать лучше. Подробности...
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            Бизнес-омбудсмен высказался за создание открытого реестра уголовных дел против предпринимателей

               24 апреля 2019, 18:55
            Фото: Михаил Метцель/ТАСС

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            Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил создать в России единый открытый реестр уголовных дел против предпринимателей, аппарат уполномоченного также предложил несколько поправок в законопроект о мобильной торговле.

            «Нужно ввести реестр всех уголовных дел против предпринимателей, чтобы нашему обществу было известно, какие возбуждены уголовные дела, какие процессуальные действия по ним проводятся, сколько предпринимателей и других людей содержится в СИЗО до суда, какие экспертизы объявлены, в каких экспертизах отказано», – заявил Титов в ходе XIII Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей.

            Он выразил уверенность, что раскрытие информации о ходе уголовных дел позволит усилить общественный контроль за особо резонансными делами против бизнесменов и положительно скажется на эффективности работы органов исполнительной власти в целом.

            «[Уголовное давление на бизнес] остается очень серьезной частью нашей работы. Мы подвели итоги нашей деятельности в этом направлении, и надо сказать, что больше 30% – это обращения, связанные именно с уголовным преследованием. Таких обращений на федеральном уровне у нас 3876, сегодня одновременно в работе 326 обращений, которыми мы занимаемся», – рассказал участникам конференции уполномоченный.

            По словам Титова, уполномоченным по правам предпринимателей в регионах поступило 3 тыс. 982 заявки с просьбой оказать содействие. Сейчас региональные бизнес-омбудсмены работают над 310 делами.

            На конференции рассказали, что аппарат уполномоченного подготовил поправки к проекту о мобильной торговле, которые будут направлены в Госдуму ко второму чтению.

            Рекомендации затрагивают установление разумных сроков для проведения торгов (60 дней), исключение пункта о праве органов местного самоуправления устанавливать дополнительные основания для отказа в размещении мобильных и нестационарных объектов на торговой площадке, отмены запрета на передачу прав по договору третьим лицам, продление договора на размещение вместо однократного предоставления, возмещение убытков, включая упущенную выгоду, и уточнение сроков в части приведения схем размещения в соответствие с требованиями закона.

            «За последние 10 лет мы видим постоянное снижение числа проверок: в первую очередь во многом это результат надзорных каникул, которые реализуются несколько последних лет.

            Большая работа также проводится Генеральной прокуратурой, которая некоторые проверки останавливает, плюс ко всему где-то происходит изменение законодательства. В принципе, мы видим, что число проверок реально сократилось за последние годы: плановых – в четыре раза, внеплановых – в два раза», – сказал советник уполномоченного по защите прав предпринимателей Леонид Анучин в ходе съезда.

            При этом число штрафов и их размер не снижаются, отметил Анучин. По его словам, в 2019 году эти показатели и вовсе могут вырасти.

            «Стоит отметить, что стало меньше зарегистрированных преступлений по экономическим статьям, в частности, по статье 159 УК РФ (мошенничество), а также снизилось количество людей в СИЗО по этому составу», – сказал Титов на заседании экспертного совета, посвященном обсуждению ежегодного доклада уполномоченного по уголовному преследованию бизнесменов, передает «Рапси».

            «Огромное количество обращений связано с так называемым уголовным правом в гражданско-правовых отношениях как на федеральном уровне, так и на региональном. В первую очередь это происходит из-за гражданско-правового нигилизма правоохранителей. Здесь мы сталкивается с тем, что

            многие следователи, дознаватели и иные участники уголовного процесса, к сожалению, не во всем разбираются, что касается экономических дел.

            Кроме того, есть трудность с доктринальной неопределенностью и правоприменительной разнонаправленностью. Я имею в виду, что сама наука не дает четкого определения в отношении осуществления сделок, где уголовное производство, а где гражданское», - сказал он.

            Уполномоченный по защите прав предпринимателей по Омской области Юрий Герасименко в ходе съезда предложил дополнить УПК РФ нормой, которая запретит возбуждать уголовные дела по фактам совершения деяний в рамках неисполнения или ненадлежащего исполнения гражданско-правовых сделок, совершенных в письменной форме и не признанных судом недействительными.

            «Если нет судебного решения, которое признает сделку ничтожной, возбуждать уголовные дела по данному факту не нужно»,

            – отметил он.

            Также Титов отметил, что на этапе следствия не применяется норма статьи 108 УПК, в соответствии с которой заключение под стражу не может быть применено в отношении подозреваемого или обвиняемого по экономическим преступлениям.

            Общественный омбудсмен по защите прав предпринимателей, находящихся под стражей, Александр Хуруджи заявил, что проблема может быть связана с тем, что сфера деятельности, в которой совершены преступления, не признается следствием и судом предпринимательской.

            «Я просто процитирую выдержку из постановления об избрании меры пресечения в отношении основателя Baring Vostok Майкла Калви. Суд указал, что инкриминируемые действия не совершены в сфере предпринимательской деятельности, поскольку по смыслу действующего законодательства такая деятельность не может быть основана на обмане либо злоупотреблении доверием», – привел пример омбудсмен.

            Начальник управления по надзору за соблюдением прав предпринимателей Генеральной прокуратуры Алексей Пухов на конференции в свою очередь рассказал, с чем связано увеличение запланированных проверок в текущем году. Он отметил, что это произошло после отмены моратория на контрольно-надзорную деятельность.

            Пухов также рассказал о работе прокуратуры с обращениями бизнесменов, отметив, что существует прямая линия с генпрокурором для бизнеса, туда поступает «несколько тысяч обращений и каждое четвертое удовлетворяется».

            «Что касается контроля и надзора, не так много предпринимателей жалуется на нарушение порядка проведения проверок: нам поступило порядка 280 обращений по этому вопросу. Сейчас Агентство стратегических инициатив готовит по поручению президента единую платформу, куда будут стекаться жалобы на правоохранителей, то есть не на контролеров, а именно в области уголовного права», – сказал Пухов.

            Эксперты отметили и число необоснованных требований к бизнесменам со стороны контрольно-надзорных органов. Так, по их мнению, предприниматель не должен отвечать за температуру воды в кране, за использование некультивированных грибов, за мангал в зале для питания и другие вещи, которых в списке более ста.


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