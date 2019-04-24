Предложено создать открытый реестр уголовных дел против предпринимателей

Бизнес-омбудсмен Борис Титов полагает, что в России необходимо создать открытый единый реестр уголовных дел, возбужденных в отношении предпринимателей.

«Мы считаем, что нужно ввести реестр всех уголовных дел против предпринимателей, чтобы нашему обществу было известно, какие возбуждены уголовные дела, какие процессуальные действия по ним проводятся, сколько предпринимателей и других людей содержится в СИЗО до суда, какие экспертизы объявлены, в каких экспертизах отказано, – все это должно быть достоянием общественности» – сказал он после заседания экспертного совета, которое состоялось в рамках XIII Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей, передает ТАСС.

По словам Титова, выведение из тени информации о ходе того или иного уголовного дела усилит общественный контроль за особо резонансными делами против предпринимателей и скажется на эффективности работы органов исполнительной власти в целом. Титов отметил, что основной проблемой, с которой сталкиваются бизнесмены в случае уголовного преследования, является необоснованно долгое их содержание в СИЗО до суда.

Кроме того, бизнес-омбудсмен заявил о необходимости запретить возбуждение уголовных дел, связанных с действующими хозяйственным договорами между юридическими лицами. Предложения будут включены в доклад президенту России.

По словам бизнес-омбудсмена, почти треть обращений бизнесменов за поддержкой к уполномоченному по защите прав предпринимателей связаны с уголовным преследованием.

«К сожалению, это [уголовное давление на бизнес] остается очень серьезной частью нашей работы. Мы подвели итоги нашей деятельности в этом направлении, и надо сказать, что больше 30% – это обращения, связанные именно с уголовным преследованием. Таких обращений на федеральном уровне у нас 3876, сегодня в работе 326 одновременно обращений, которыми мы занимаемся», – сказал он.

По словам Титова, уполномоченным по правам предпринимателей в субъектах федерации поступило 3982 заявки с просьбой оказать содействие. Сейчас региональные бизнес-омбудсмены работают над 310 делами.

Он также сообщил, что количество зарегистрированных преступлений по экономическим статьям с начала года снизилось на 4%. По словам бизнес-омбудсмена, меньше людей находятся в СИЗО, но при этом растет количество предпринимателей, которые заключены под домашний арест. Титов отметил, что это положительная динамика, однако она не меняет тренд.

XIII Всероссийская конференция уполномоченных по защите прав предпринимателей проходит 23-24 апреля в Общественной палате. Главной темой мероприятия стало обсуждение проекта ежегодного доклада бизнес-омбудсмена РФ и проблем российского бизнеса.

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