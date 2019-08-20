ЦБ оценил предложение блокировать карты при подозрительных операциях

Предложение о блокировке банковских карт при подозрительных транзакциях на срок до 30 дней может оказаться неэффективным, так как мошенники выводят украденные деньги в первые часы после перевода, заявили в Центробанке, комментируя инициативу Ассоциации банков России.

«По статистике вывод похищенных средств осуществляется в первые часы после перевода, в то время как получение талона КУСП (книга учета сообщений о происшествиях) может существенно превышать отмеченный срок. Таким образом увеличение срока блокировки средств на расчетном счете клиента может иметь обратный эффект, когда банки будут применять соответствующие меры после вывода злоумышленником похищенных средств», – передает ТАСС сообщение пресс-службы ЦБ.

В Банке России добавили, что подобное изменение законодательства можно применить только после оценки эффективности предлагаемых мер, но пока никаких расчетов вместе с предложениями предоставлено не было.

«Эффективность предлагаемых сообществом мер может быть подтверждена пересчетом соответствующей статистики на основании данных, которые на сегодняшний день есть только в кредитных организациях», – добавили в пресс- службе.

Ранее сообщалось, что российские банки предложили на 30 дней блокировать карты при подозрении в зачислении на них мошеннически списанных средств.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, в каких случаях банк может заблокировать карту.