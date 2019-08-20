В каких случаях банк может заблокировать карту?

Ассоциация банков России предлагает внести несколько поправок в законы, касающиеся денежных переводов и мошенничеств, с ними связанных. Поправки по большей части технические, но все равно важные – предлагается разрешить банкам блокировать карты клиентов, если замечена подозрительная операция. Речь идет о картах-получателях, а не отправителях. То есть банк сможет заморозить сумму перевода на карте мошенника, пока владелец карты, с которой списаны деньги, лично не подтвердит законность операции.

Сейчас у банка-получателя нет прав самолично блокировать сумму на карте, если она уже поступила. Дело в том, что обычно банки отслеживают «исходящие» подозрительные переводы, а не «входящие». То есть если деньги уже поступили мошеннику на карту, он спокойно успеет их снять. А если поправки примут, банк, выпустивший его карту, не даст ему сделать это.

Термин «блокировка» означает запрет на любые операции по карте. Ни снять, ни перевести деньги, ни оплатить что-либо вы по ней не сможете. И подобная практика существует очень давно. Любая карта является собственностью банка, так что и поступать с ней он может по своему усмотрению. Как и с любыми другими своими инструментами – мобильным приложением, например.

Бывает два вида блокировок: по инициативе клиента и по инициативе банка. Разберем их.

По инициативе клиента

Здесь не все так просто, как кажется на первый взгляд. Помимо очевидных причин вроде изъятия банкоматом, потери или кражи карты, есть и четвертая – когда вы подозреваете, что скомпрометировали ее. Такое может произойти, если:

– карта долгое время была в доступе для посторонних;

– банкоматы, которыми вы пользовались, могли быть оборудованы скимминговыми устройствами;

– вы вводили данные карты на непроверенных сайтах.

По инициативе банка

Здесь спектр оснований для блокировки куда шире. Однако причина всегда одна: банк тем самым пытается не допустить мошенничества. В России с недавних пор действует специальный закон № 167-ФЗ, который и регламентирует, когда банки смогут заблокировать вашу карту.

Сейчас в большинстве финансовых организаций «странные» операции мониторит в основном искусственный интеллект. Плюс еще платежные системы тоже могут поучаствовать в общем процессе – они отслеживают подозрительные банкоматы и общественные места, в которых заметили мошенничества, и могут по собственной инициативе заблокировать карты, там отметившиеся.

Что же касается банков, основания для блокировки у них следующие:

– Получатель перевода находится в черном списке банка или ЦБ. Такие базы хранят в себе данные о картах или счетах, которые мошенники уже использовали. Сейчас схема такая: сначала банк фиксирует незаконную операцию. Затем собирает всю информацию о получателе денег – номер карты, счета, мобильного телефона, паспорта и СНИЛС, а также ИНН (если получатель – юрлицо) – и передает их Центробанку. ЦБ уже делится этими данными с другими банками – если они найдут у себя клиента-мошенника, его счета заблокируют.

– Если устройство, с которого перевели деньги, находится в той же базе. Речь о смартфонах, компьютерах, планшетах. Если с них уже были незаконные операции, они попадают в черный список. Какая информация о них есть у ЦБ? На удивление обширная – это IP-адреса, MAC-адреса, сведения об операционной системе, IMEI, номер SIM-карты.

– Нетипичное для вас финансовое поведение. Это самый интересный пункт, поскольку понятие несколько эфемерно – четких критериев, что считать «нетипичным поведением», нет.

Это может быть, например, странное место перевода – когда человек только что покупал пиво в Гольяново, а через полчаса пытается снять приличную сумму в Монте-Карло. Или человек в день зарплаты внезапно на всю сумму решил купить товар в интернет-магазине, хотя раньше за ним такого расточительства не замечалось. Кроме того, сыграть свою роль может и «рваная» периодичность операций – годами клиент банка небольшими траншами переводил деньги на карты только жене или ребенку, а тут решил «кинуть» крупную сумму незнакомому человеку. В общем, подобных факторов довольно много, и думать над ними должен в первую очередь банк, а не его клиенты.

– Нетипичное устройство для перевода. Допустим, обычно вы пользуетесь мобильным банком со смартфона, скажем, Samsung или через браузер на Macbook. И еще полдня назад все было по-прежнему, вы оплатили с них услуги ЖКХ – а тут внезапно к вашему личному кабинету подключились с десятого «айфона». Это тоже повод для блокировки.

– Неверный ПИН-код. Самый, пожалуй, старый способ получить блокировку. Трижды ввели ПИН-код неправильно? Звоните в банк для разморозки. Ну или для сообщения о краже.

В подобных случаях банк должен запросить у вас подтверждение операции. Если вы не смогли ответить, он блокирует карту на два дня. Затем, правда, обязан ее разморозить, даже если вестей от вас не поступало.

Как разблокировать карту самому?

Просто позвоните в банк, подтвердите свои личные данные, и карту тут же разблокируют – если блокировка была временной. Если ее заблокировали навсегда – такое может быть, если инициатива исходила от платежных систем – то, увы, придется оформлять новую.