Лукашенко пригрозил «оборзевшим» силовикам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко указал на серьезные недостатки в работе правоохранительной системы страны и пригрозил «изъять из общества» некоторых «оборзевших» силовиков из-за фальсификаций в ходе расследования уголовных дел.

Лукашенко заявил об этом на совещании по вопросу качества работы правоохранительных органов по выявлению и расследованию преступлений, передает агентство БелТА.

Он отметил, что у людей порой складывается впечатление, будто правоохранителей в первую очередь интересуют не жизнь и судьба человека, а цифры и рейтинги, которыми измеряется эффективность их работы.

«Притом фальсификация в ходе расследования уголовных дел такова, что лучше бы вы не возбуждали эти уголовные дела. Некоторые в погонах прибурели и оборзели до того, что они не просто не должны их носить – эти люди должны быть изъяты из нашего общества в первую очередь, прежде чем те, дела которых они расследуют», – заявил глава государства.

Президент указал, что еще хуже, когда все это сопровождается применением активных силовых методов, несоразмерных возникающим ситуациям.

«Видите ли, вершители судеб! Ворвавшись в дом при детях, беременных женах, положить человека мордой в пол, как у вас принято говорить, заломить руки, поломать несколько ребер, и сотрясение мозга – это как минимум. Это безмозглые люди, которым также не место в правоохранительной системе», – подчеркнул Лукашенко.

По его словам, что и вовсе недопустимо в практике силовиков – это появление новой «формы работы», а именно: прямого давления на участников уголовного процесса.

Лукашенко обратил внимание, что «даже к судьям подъезжают и начинают на них накатывать: да мы с вами, да мы вас будем прессовать, наклонять». Глава белорусского государства возмутился тем, что его об этих фактах просто информируют, а соответствующие меры воздействия в отношении таких правоохранителей не принимаются.

Он также отметил, что проблемы в правоохранительной системе страны, причем в некоторых случаях достаточно острые, выявляют обращения граждан и правоприменительная практика.

По словам президента, все это говорит о серьезных недостатках и просчетах в работе оперативно-разыскных и следственных подразделений, а также прокуратуры.

Ранее Лукашенко назвал «вопиющей бесхозяйственностью» ситуацию с падежом скота в республике и пригрозил чиновникам «жесточайшими разборками».

До этого он назвал условия, в которых живут коровы агрохолдинга «Купаловское», Освенцимом. После визита в агрохолдинг глава Белоруссии провел кадровую чистку.

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