Стало известно возможное местонахождение похищенных пиратами у Камеруна россиян

Похищенные пиратами у берегов Камеруна российские моряки с судна «Мармалайта», вероятно, находятся в Нигерии, сообщил источник в компании-работодателе.

«Нигерия», – сказал источник РИА «Новости», отвечая на вопрос, где вероятнее всего находятся похищенные моряки.

Напомним, 15 августа пираты у камерунского порта Дуала атаковали грузовое судно «Мармалайта», на борту которого были 12 человек, в том числе трое россиян. Восемь членов команды были похищены. Четверо членов экипажа, оставшиеся на судне, все филиппинцы, передали послание, полученное от пиратов, что те вскоре выйдут на связь.

Во вторник источник сообщил, что контакт с пиратами состоялся, однако пока что, по имеющимся у него данным, требования не были предъявлены. Он уточнил, что все похищенные содержатся в одном месте в относительно нормальных, по словам самих моряков, условиях.

Между тем, посольство России в Яунде сообщило, что похитители российских моряков пока не выходили на связь.