Посольство опровергло данные о выходе на связь похитителей россиян в Камеруне

Посольство России в Яунде сообщило, что похитители российских моряков, захваченных на прошлой неделе при нападении на грузовое судно «Мармалайта» в Камеруне, пока не выходили на связь.

«Мы находимся на связи с камерунскими властями, и они не подтверждают информацию о том, что похитители вышли на связь», – сообщили в посольстве ТАСС.

«Сведений о местонахождении россиян нет, их поиски продолжаются при участии властей Камеруна», – добавили там.

Ранее появилась информация, что пираты, похитившие троих российских моряков, вышли на связь.

Между тем, немецкая судоходная компания MarConsult Schiffahrt комментировать ситуацию с захваченными моряками пока отказывается.

«В пятницу мы распространили информацию, кроме этого сообщить пока ничего не можем. Как только будет дополнительная информация, мы распространим ее через пресс-службу», – сказали в компании.

Напомним, 15 августа неизвестные у камерунского порта Дуала атаковали грузовое судно «Мармалайта», на борту которого были восемь человек, в том числе трое россиян.