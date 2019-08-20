Похитившие россиян пираты вышли на связь

Пираты, похитившие троих российских моряков у берегов Камеруна, вышли на связь.

«Вышли на связь.... Требований пока не озвучивали.... Все пока идет спокойно», – сообщил источник в компании-работодателе РИА «Новости».

«С людьми все нормально. Раненых, больных нет. Передают одежду и медикаменты от малярии», – добавил он.

Напомним, 15 августа неизвестные у камерунского порта Дуала атаковали грузовое судно «Мармалайта», на борту которого были восемь человек, в том числе трое россиян.

После этого посольство России попыталось связаться с захваченными россиянами.