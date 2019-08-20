Похитившие россиян пираты вышли на связь

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20 августа, вторник  |  Последнее обновление — 10:20  |  vz.ru
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Россия прощается с американскими долгами

Россия перестала давать в долг СШАФото: Shohei Miyano/Reuters
Япония существенно нарастила покупку американских бумаг и стала крупнейшим держателем госдолга США, потеснив КНР. Россия и Китай действуют в противовес. Какая из этих двух стратегий окажется в выигрыше – пока не знает никто. Впрочем, Россия вынуждена избавляться от американских бумаг по совсем другим причинам.  Подробности...
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Макрон продемонстрировал Путину непонимание России

Два президента говорили о вечном и неизбежномФото: Gerard Julien/Reuters
Визит Владимира Путина во Францию подтвердил актуальную и одновременно вечную тенденцию – как всегда бывает в сложные времена, Европе нужна Россия. Но она плохо понимает различие между нами, наше восприятие европейства и самих себя – думая при этом, что знает нас едва ли не лучше нас самих. Впрочем, стремление европейцев к самостоятельности может способствовать тактическому сближению Москвы и Парижа.  Подробности...
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ВМФ повторил историческое достижение царского флота

«Адмирал Горшков» смогли оценить в самых дальних уголках планетыФото: EPA/Ernesto Mastrascusa/ТАСС
19 августа новейший фрегат ВМФ России «Адмирал Горшков» прибыл в Североморск, завершив кругосветное плавание. «Горшкова» сопровождали три его попутчика, без которых столь дальний поход был бы невозможен – судно тылового обеспечения «Эльбрус», спасательный буксир «Николай Чикер» и танкер «Кама». Для российского ВМФ это событие является поистине историческим. Подробности...
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В чем Зеленский и Нетаньяху искали взаимную выгоду

Нетаньяху, похоже, решил свои задачи в Киеве. Выиграл ли от встречи Зеленский?Фото: Efrem Lukatsky/AP/ТАСС
Скандал с женой Биньямина Нетаньяху и призыв Владимира Зеленского признать «голодомор» геноцидом стали главными событиями за первый с 1999 года визит премьер-министра Израиля в Киев. Однако между этими двумя странами накопилось немало проблем. Каких решений Нетаньяху искал на украинской земле и чего пытался добиться от еврейского государства Зеленский? Подробности...
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Чайки со свалок заставили пилота совершить чудо на кукурузном поле

Командир самолета под Жуковским совершил чудо, посадив самолет в кукурузное полеФото: Ольга Шаврова/ТАСС
Пассажирский самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» после взлета из аэропорта в подмосковном Жуковском столкнулся с птицами. Возник пожар в одном из двигателей. Однако пилотам удалось спасти жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа, посадив лайнер в кукурузном поле. Эксперты отмечают героические действия командира самолета и указывают на вероятную связь ЧП с мусорной свалкой вблизи аэропорта. Подробности...
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Каким будет новый мировой экономический кризис

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Сегодня нет практически ни одного серьезного общественно-политического издания на Западе, которое каждый день не обсуждало бы возможность наступления новой большой рецессии в мировой экономике. Такой, как в 2007-2009 годах. Или даже хуже. Подробности...

Лекарственная 228-я статья УК вошла в противоречие с жизнью

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
На одной чаше весов – страдания людей, которые от боли рискуют нарушать закон, на другой – чиновники, которые работают в отрыве от реальности. А рядом – силовики, которые тоже работают по своему плану и принимают страдальцев. Подробности...
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Неосоветизм выдает себя за русский патриотизм

Дометий Завольский, историк-архивист
Неосоветизм – мышление не просто деструктивное и малоприятное, но в худшем смысле старческое и выжившее из ума. Если в 90-е в нём было немало оправданного, в 2000-е – симпатичного, то сегодня это сплав страха, невежества и уныния. Подробности...
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      Пилот героически посадил пассажирский самолет в кукурузном поле

      Самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» в четверг совершил экстренную посадку в кукурузное поле неподалеку от Жуковского из-за попадания в двигатели самолета птиц. Благодаря грамотным действиям пилотов 226 пассажиров и семь членов экипажа остались живы
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      Вышла серия монет в честь 50-летия мультфильма «Бременские музыканты»

      Банк России 12 августа выпустил в обращение памятные монеты «Бременские музыканты» серии «Российская (советская) мультипликация» с изображением героев мультфильма по сценарию Юрия Энтина и Василия Ливанова, вышедшего на экраны полвека назад
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      Путин в Крыму приехал к байкерам на мотоцикле «Урал»

      Владимир Путин приехал на байк-шоу «Тень Вавилона», которое проходит в Севастополе, за рулем мотоцикла «Урал» с российским флагом и в кожаной куртке. Главу государства встретили приветственными гудками
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          Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший авиалайнер в поле после отказа двух двигателей:
          • Совершил подвиг

          • Профессионально сделал свою работу

          • Им просто повезло

          Вы готовы после смерти завещать свои органы для пересадки?
          • Да, безвозмездно

          • Да, только если моя семья получит вознаграждение

          • Не готов отдать свои органы, но готов воспользоваться донорскими при необходимости

          • Не готов отдать и не соглашусь на пересадку, даже при риске умереть

          Сколько у вас долгов перед банками, друзьями, родственниками?
          • до 10 тыс. рублей

          • до 100 тыс. рублей

          • до 500 тыс. рублей

          • до 1 млн рублей

          • более 1 млн рублей

          • у меня нет долгов

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            Как обманывают российских автомобилистов

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            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
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            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
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              Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший авиалайнер в поле после отказа двух двигателей:

              Похитившие россиян пираты вышли на связь

              20 августа 2019, 09:49

              Текст: Анастасия Воробьева

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              Пираты, похитившие троих российских моряков у берегов Камеруна, вышли на связь.

              «Вышли на связь.... Требований пока не озвучивали.... Все пока идет спокойно», – сообщил источник в компании-работодателе РИА «Новости».

              «С людьми все нормально. Раненых, больных нет. Передают одежду и медикаменты от малярии», – добавил он.

              Напомним, 15 августа неизвестные у камерунского порта Дуала атаковали грузовое судно «Мармалайта», на борту которого были восемь человек, в том числе трое россиян.

              После этого посольство России попыталось связаться с захваченными россиянами.


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