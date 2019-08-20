Эксперт: Беглов сможет реализовать свои планы по развитию Петербурга

«Учитывая бэкграунд Беглова и умение вести переговоры с федеральными властями – его планы будут реализованы», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Петр Кирьян. Так он прокомментировал участие врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в теледебатах, в ходе которых политик рассказал о своем видении программы «Комфортный город» и поделился планами развития метрополитена.

В третьем раунде теледебатов кандидатов в губернаторы Северной столицы Беглов рассказал о разработке программы «Комфортный город», которая имеет четыре основных направления. «Это дороги и транспорт, это экология, это благоустройство и, конечно же, это ЖКХ. Мы создали транспортную систему, которая позволит горожанам на сегодняшний день из любой точки города добраться в место назначения за 15-20 минут», – сказал Александр Беглов, слова которого приводит ИА REGNUM.

Врио губернатора также пообещал за пять лет открыть семь новых станций метро. По мнению руководителя лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петра Кирьяна, реализовать план Беглова вполне реально.

«В этом нет чего-то невозможного. Тем более, что часть инфраструктуры уже заложена, все не придется делать с нуля. Но, разумеется, могут быть какие-то технические издержки, которые могут скорректировать сроки», – сказал Кирьян газете ВЗГЛЯД.

Он отметил, что планы Беглова вполне исполнимы, однако ему предстоит договориться о финансировании, и этот вопрос будет решаться с правительством.

«Из тех, кто ходил на дебаты, Беглов действительно тот, кто сможет быстрее и продуктивнее провести переговоры с федеральными властями. Из истории с водоканалом Петербурга можно сделать вывод, что у Беглова хватает опыта, чтобы разобраться в том, как функционирует тот или иной сегмент городского хозяйства. Потому, учитывая бэкгрануд Беглова, все будет сделано», – заключил политолог.

Напомним, выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования, 8 сентября 2019 года. Зарегистрированы четыре кандидата: самовыдвиженец Александр Беглов, Владимир Бортко (КПРФ), Надежда Тихонова(«Справедливая Россия»), Михаил Амосов («Гражданская платформа»).