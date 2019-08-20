Индийская станция выведена на орбиту Луны

Лунная станция «Чандраян-2» успешно выведена на орбиту естественного спутника Земли, сообщает Индийская организация космических исследований (ISRO).

«Маневр по выводу станции «Чандраян-2» на орбиту Луны был успешно проведен сегодня. Маневр начался в 9.02 по индийскому времени (6.32 мск), его продолжительность составила 1738 секунд», – приводит РИА «Новости» сообщение агентства.

Посадочный модуль «Викрам» отделится от орбитального аппарата и доставит на лунную поверхность 27-килограммовый луноход 7 сентября в соответствии с графиком.

Успешный запуск к спутнику Земли межпланетной автоматической станции «Чандраян-2» (в переводе с санскрита – «Лунный корабль») с луноходом на борту был состоялся в конце июля.

Станция общим весом более 3,8 тонны отправилась в космос со второй попытки. 15 июля миссия по техническим причинам была отложена за 56 минут до запуска. Ракета тогда уже стояла на стартовой площадке космодрома, шел обратный отсчет.

Ранее руководитель Института космической политики Иван Моисеев в комментарии газете ВЗГЛЯД рассказывал о планах Индии по полету станции «Чандраян-2» к Луне.