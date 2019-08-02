Среди задержанных участников несанкционированной акции в Москве нашлось 134 уклониста

Среди задержанных во время несанкционированной акции в Москве 27 июля оказались 134 гражданина, длительное время уклонявшихся от прохождения военной службы, сообщает Следственный комитет России.

В следственные органы Главного следственного управления СК по Москве поступили материалы доследственных проверок в отношении 16 таких граждан, говорится в сообщении на сайте СК.

Следователи установят наличие или отсутствие в действии задержанных признаков состава преступления по статье «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы».

«Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Но даже привлечение к уголовной ответственности не освобождает «уклонистов» от прохождения военной службы в рядах Вооруженных Сил РФ», – заключили в ведомстве.

Напомним, провокационные действия радикальной оппозиции привели к беспорядкам в Москве в минувшие выходные. Участники незаконной акции прорвали оцепление, перекрывали Садовое кольцо и Большую Дмитровку, бросали куски асфальта в сотрудников полиции и распыляли газ. По итогам было возбуждено несколько уголовных дел.