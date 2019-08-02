Блогер из Германии сравнил российский город с Кельном

Живущий в Германии спортсмен и видеоблогер Ivans Bobrovs побывал в столице Марий Эл городе Йошкар-Оле и восхитился «здоровым обществом» и низкими ценами на товары и услуги.

«Я вообще удивился, тут заходишь в магазин, и в сотах мед лежит. У нас в Германии в сотах мед найти вообще нереально», – приводит слова блогера «Комсомольская правда».

«Я купил ведро черники сегодня за семь евро. Вообще офигеть! У нас бы 30 евро стоило. А лесной черники у нас вообще нет. Я просто обалдел», – признался Ivans.

Он также рассказал, что постригся за 300 рублей. За эти деньги в Кельне, по его словам, «можно только одну волосинку выдернуть». Он также удивился, что парикмахер отказалась взять три евро на чай.

Еще одной особенностью Йошкар-Олы, по словам германского видеоблогера, является «здоровое» общество. В частности, он упомянул традиционные семьи, которые дружно прогуливаются вечерами по паркам и набережным.

Он отметил также, что Йошкар-Ола – очень спокойный город. Блогер добавил, что в столице Марий Эл он за пару дней избавился от нервозности, характерной для жителей Кельна.

Ранее в пятницу немецкие байкеры из мотоклуба Dubener Heide, вернувшиеся из поездки по России, поделились восторженными откликами от увиденного.