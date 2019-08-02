Симоньян отреагировала на призыв блокировать аккаунты Sputnik из-за котиков

Главный редактор телеканала RT и агентства Sputnik Маргарита Симоньян прокомментировала заявление ведущего специалиста Балтии по цифровым исследованиям, тренера по грамотности в сфере данных Балтийского центра развития СМИ Ники Алексеевой о том, почему следует заблокировать работу информагентства Sputnik.

«Ведущий специалист Балтии по цифровым исследованиям рассказывает о причинах блокировки аккаунтов, связанных с нашим Sputnik’ом. Спойлерну: мы постим котиков и красивые картинки, люди увлекаются и изучают другие истории в наших аккаунтах. Которые хорошо и логично написаны – и поэтому интересны читателям. И именно поэтому, май френдз, надо наши аккаунты блокировать, считает эта тетя», – написала Симоньян в своем аккаунте в Telegram.

Видео выступления Алексеевой в эфире Латвийского радио публикует «Sputnik Ближнее зарубежье». Уточняется, что речь идет о причинах блокировки сотен аккаунтов, связанных с агентством Sputnik, в январе 2019 года.

«Мы также наблюдали, что это СМИ публикует такие развлекательные видео – котята, путешествия, – и люди на это кликают, смотрят. Они даже может быть не замечают, но начинают даже читать другие заголовки, может быть, поначалу даже не соглашаться, но все же в какой-то момент эти аргументы, которые преподнеслись в очень логичном ключе, могут начинать становиться более логичны. Можно сказать, такая коммуникационно-психологическое воздействие», – заявила Алексеева.

Sputnik поясняет также, что Балтийский центр развития СМИ позиционирует себя в качестве «независимой» организации, «которая на деньги западных посольств и форин-офисов учит журналистов бороться с «российским влиянием».

Напомним, что с начала августа в Литве возобновлен доступ к порталу «Sputnik Литва».