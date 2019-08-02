Хакер оценил эффективность заклеивания камеры смартфона ради борьбы со слежкой

Хакер Александр Варской отреагировал на призыв заклеивать камеру на телефоне и ноутбуке, чтобы избежать слежки. По его словам, этот способ выглядит смешным, но является эффективным, хотя есть и другие – более изящные – способы «цифровой гигиены».

Варской в комментарии Ura.ru отметил, что заклеивание камеры можно сравнить с кражей банкомата с помощью экскаватора. «Тоже будет эффективно, просто неизящно», – сказал он.

По его словам, среди других способов защиты своего контента можно выделить настройки permissions – параметров доступа определенных приложений к камерам и микрофонам.

Эксперт пояснил, что в чужом видео- и аудиоконтенте заинтересованы прежде всего крупные компании и спецслужбы, а также мошенники. Он отметил, что в последнее время корпорации все чаще обмениваются друг с другом данными своих клиентов без их ведома. «Спецслужбы могут отбирать объекты слежки по нескольким принципам: от внутренней директивы «следим за этим» до частного интереса», – сказал Варской.

Ранее сообщалось, что для того чтобы не стать жертвой киберпреступников, нужно заклеивать камеру и микрофон ноутбука.