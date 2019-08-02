Путин поздравил десантников с Днем ВДВ

Президент России Владимир Путин направил поздравление личному составу и ветеранам Воздушно-десантных войск.

В своем поздравлении глава государства отметил, что служба в ВДВ требует высочайшей компетентности, силы духа и личного мужества.

«Вы всегда там, где особенно трудно, где нужно действовать четко, слаженно, решительно. Уверен, что десантники и впредь будут совершенствовать выучку, успешно решать поставленные задачи, самоотверженно защищать национальные интересы Отечества и безопасность наших граждан», – говорится в телеграмме.

Путин подчеркнул, что представители легендарной «крылатой пехоты» всегда с честью выполняли свой воинский долг: и в годы Великой Отечественной войны, и при проведении специальных операций и миротворческих миссий.

Также президент пожелал военнослужащим продолжать совершенствовать выучку, успешно решать поставленные задачи и самоотверженно защищать национальные интересы страны и безопасность граждан России.

Ранее десантников поздравил глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу.

Напомним, командующий ВДВ России генерал-полковник Андрей Сердюков заявил, что до 2027 года начнется разработка 20 проектов новой военной техники для Воздушно-десантных войск.