Шойгу поздравил десантников с Днем ВДВ

Глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу поздравил десантников страны с Днем ВДВ.

«Во все времена на Воздушно-десантные войска возлагались самые сложные и ответственные задачи, которые воины «крылатой пехоты» решали оперативно, проявляя мужество и самоотверженность, сохраняя верность присяге», – говорится в тексте приказа Шойгу, опубликованного на сайте Минобороны.

Министр обороны отметил, что десантники героически сражались за свободу и независимость страны в ходе Великой Отечественной войны, показывали примеры стойкости и непобедимости в Демократической Республике Афганистан, в Северо-Кавказском регионе России, в локальных вооруженных конфликтах. Более 400 из них удостоены высоких званий Героя Советского Союза и Героя России.



«Нынешнее поколение воинов-десантников достойно продолжает славные традиции своих предшественников. Постоянно совершенствуя боевую выучку и профессиональное мастерство, «голубые береты» успешно используют современные вооружение и военную технику, эффективно выполняют специальные задания в самых экстремальных условиях», – говорится в приказе.

Шойгу поблагодарил десантников за преданную службу и пожелал крепкого здоровья, благополучия и новых успехов.

Напомним, командующий ВДВ России генерал-полковник Андрей Сердюков заявил, что до 2027 года начнется разработка 20 проектов новой военной техники для Воздушно-десантных войск.

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