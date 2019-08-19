Минтранс заявил о невозможности полностью обезопасить самолеты от птиц

В России налажена система орнитологической защиты аэропортов, однако полностью невозможно обезопасить самолеты от столкновения с птицами, заявил замглавы Минтранса Александр Юрчик.

«Существует абсолютно ясная, коррелированная с мировыми стандартами система орнитологической защиты. Но поскольку мы живем в живом мире, абсолютной защиты быть не может: мы не можем истребить всех птиц», – передает его слова «Интерфакс».

Он добавил, что меры защиты действуют в районе взлетно-посадочных полос и на подходах к ним. Дальше сделать что-либо «невозможно».

«Самолет набрал определенную высоту – и там уже невозможно создавать систему защиту. Можно создавать только системы «непривлечения» птиц. Например, если есть свалки, их закрывают», – сказал Юрчик.

В пятницу власти Подмосковья заявили, что эксперты не выявили превышенное количество птиц на пунктах перевалки отходов у аэропорта Жуковский. Кроме того, сообщалось и об отсутствии корма для птиц на свалке рядом с Жуковским.

В то же время Росприроднадзор подтвердил, что вблизи Жуковского есть свалка.

Напомним, проблема обсуждается после аварийной посадки самолета в Подмосковье, в двигатели которого попали птицы. Орнитологи считают, что чаек могли привлечь мусорные объекты, расположенные вблизи аэропорта.

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