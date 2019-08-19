Путин прокомментировал действия сирийской армии в Идлибе

Россия поддерживает локальные усилия сирийской армии по нейтрализации террористов в Идлибе, заявил российский президент Владимир Путин.

Он также добавил, что из демилитаризованной зоны в Сирии наблюдаются вылазки террористов и их переброска в другие регионы, передает РИА «Новости».

Напомним, сирийская армия после сорванного боевиками перемирия в Идлибе начала операцию против группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России). В воскресенье сирийская армия вошла в Хан-Шейхун, в понедельник сообщалось о взятии города под контроль.

Также сирийские войска перекрыли линии снабжения террористам, установив контроль над трассой Дамаск – Алеппо.