Алтайский депутат-единоросс вышла из партии после скандала

Председатель совета депутатов Чемальского района Алтая Людмила Ящемская вышла из партии «Единая Россия» после публикации видео, на котором женщина выгоняет со своей турбазы туристов, оскорбляя их и намекая на свою высокую должность, сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

«Как только инцидент случился, с нее были взяты объяснения, после чего было разбирательство по этому поводу. И после этого она написала заявление о выходе из рядов партии, оно удовлетворено», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Сама Ящемская ранее заявила, что не конфликтовала с туристами, а видео является подделкой.

Согласно закону о СМИ, редакция газеты ВЗГЛЯД не может разместить оригинал ролика.

Напомним, 26 мая в пресс-службе партии «Единая Россия» сообщили, что корреспондент программы «Вести. Дежурная часть» телеканала «Россия 24» Иван Литомин обратился к главе Ширинского района Хакасии Сергею Зайцеву с вопросом, почему погорельцы, пострадавшие от пожаров четыре года назад, живут в нечеловеческих условиях. После этого чиновник напал на журналиста, а его заместители пытались закрыть камеру.

Сенатор Алексей Пушков назвал такое поведение чиновника недопустимым, добавив, что «глава района недолго останется таковым», и посоветовал ему «собирать вещи».

Позже на Зайцева завели уголовное дело по статье «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов», его также исключили из партии.

Однако Сергей Зайцев обвинил журналиста в провокации и подал заявление в полицию.