Названы крупнейшие должники России

Программа предоставляемых Россией другим странам государственных кредитов засекречена, но журналисты узнали по меньшей мере о 17 государствах, которые суммарно задолжали Москве около 27 млрд долларов.

Информация о финансовых и экспортных кредитах, выдаваемых Россией другим государствам, засекречена и становится публичной, только если Москва подписывает межправительственные соглашения, если о таких займах рассказывают официальные лица или данные раскрываются по линии государства-заемщика.

Непрозрачность программы госкредитов объясняется тем, что, во-первых, большинство таких займов носят политический характер, во-вторых, многие займы предоставляются в рамках военно-технического сотрудничества, которое обычно засекречено, сообщает РБК.

Между тем, издание по открытым источникам насчитало по меньшей мере 17 государств, суммарно задолжавших Москве около 27 млрд долларов. На первом месте среди должников – Белоруссия, которая должна Москве более 7,5 млрд долларов. На втором месте – Украина, задолжавшая около 3,7 млрд долларов. При этом сам Киев признает только долг в 610 млн долларов, образовавшийся в начале 1990-х годов.

Основным должником России среди государств, не входящих в постсоветское пространство, стала Венесуэлу, долг которой составляет 3,15 млрд долларов и должен быть погашен к 2027 году. Еще около 3 млрд России долларов должна Куба. Также к крупным заемщикам относятся Бангладеш, Кипр, Индия и Йемен.

Государственный внешний долг России, по данным Минфина, на 1 августа 2019 года составлял 53,8 млрд долларов, передает РИА «Новости».