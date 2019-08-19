Родственница устроившего бойню ульяновского подростка рассказала о его матери

Родственница 16-летнего подростка из Ульяновской области, который накануне убил семью из пяти человек, рассказала о проблемах матери с алкоголем.

Женщина отметила, что в целом семья была положительная, однако два года назад мать подростка выпивала и состояла на учете, передает телеканал «Рен ТВ».

Родственница также подтвердила, что отец мальчика с семьей не жил. По ее словам, причиной этого была склонность мужчины к алкоголю.

Напомним, по данным следствия, 18 августа 16-летний подросток в селе Патрикеево Ульяновской области убил дедушку и бабушку, мать, брата и сестру, после чего покончил с собой.

В предсмертной записке он сообщил, что собирается «забрать родных с собой», чтобы они его не оплакивали.

Власти Ульяновской области выразили готовность обеспечить отца подростка всей необходимой помощью.