Трамп собрался уменьшить контингент в Афганистане ниже 13 тыс. человек

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что целью США в Афганистане является снижение количества своих военных до числа менее 13 тыс. человек.

«Мы ведем очень хорошие переговоры с «Талибаном» (организация, запрещенная в России – прим.ВЗГЛЯД). Мы ведем очень хорошие переговоры с афганским правительством», – передает РИА «Новости» слова Трампа перед возвращением из отпуска в Нью-Джерси.

Он также отметил, что его целью является сокращение численности войск в Афганистане ниже 13 тыс. человек и сохранение в этой стране «очень значительного» присутствия разведки.

В переговорах США с талибами не участвуют власти Афганистана, хотя американская сторона настаивает на этом.

«Посмотрим, что будет. Мы сократили (присутствие) до примерно 13 тысяч человек и сократим его еще немного, а потом решим (оставаться ли дальше в Афганистане)», – сказал Трамп.



Его также спросили о доверии к талибам после очередного теракта.

«Я никому не верю на слово, в Афганистане продолжается ужасная ситуация», – заявил Трамп.

Напомним, в воскресенье в Афганистане произошли два теракта. Сначала в результате взрыва на свадьбе в Кабуле погибли 63 человека. Еще 180 пострадали. Подрыв устроил смертник. Позднее в результате взрыва придорожной бомбы в округе Даулат Абад в провинции Балх на севере Афганистана погибли как минимум 11 мирных жителей.

Террористическая группировка «Исламское государство*» (ИГ*, запрещена в России) взяла на себя ответственность за прогремевший в субботу взрыв на свадьбе в Кабуле.

Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что участникам запрещенного в России радикального движения «Талибан» «не удастся снять с себя вину» за взрыв на свадебной церемонии.

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