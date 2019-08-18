В разбившемся в Москве автобусе оказались иностранцы

В туристическом автобусе, который врезался в столб на шоссе Энтузиастов на востоке Москвы, находились 32 гражданина Китая, сообщили экстренные службы.

По его словам, инцидент произошел возле дома №60 по шоссе Энтузиастов. Все пострадавшие получили легкие травмы, передает РИА «Новости».

Источник ТАСС также утверждает, что в автобусе находились граждане Китая. Кроме того, он сообщает о 15 пострадавших в ДТП.

Ранее сообщалось, что туристический автобус врезался в столб в районе Перово, пострадали 14 человек.