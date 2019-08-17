Появилось видео из салона севшего в кукурузном поле А321

Следственный комитет опубликовал видео из салона самолета Аirbus 321 «Уральских авиалиний», который в четверг совершил аварийную посадку в кукурузном поле вблизи подмосковного аэропорта Жуковский.

Ведомство разметило запись в качестве опровержения сообщений СМИ о мародерстве на месте жесткой посадки лайнера. В СКР подчеркнули, что проникновение посторонних лиц на территорию оцепления исключено.

Ранее появились сообщения о том, что самолет Аirbus 321 разворовывают по частям.

На ваш взгляд Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший авиалайнер в поле после отказа двух двигателей: Совершил подвиг

Профессионально сделал свою работу

Им просто повезло



Напомним, в четверг в оба двигателя самолета A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» при взлете попали чайки, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок. Командир экипажа Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин посадили воздушное судно на кукурузном поле.

В субботу была опубликована расшифровка переговоров пилотов Аirbus 321.

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